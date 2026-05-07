Business immigrazione clandestina maxi-blitz della Polizia | 93 indagati

La Polizia ha condotto un maxi-blitz per smantellare un'organizzazione dedita all'immigrazione clandestina. Sono 93 le persone coinvolte tra indagati e sospettati, accusate di aver gestito un sistema di false ospitalità. Le indagini hanno evidenziato come il gruppo abbia truffato lo Stato, favorendo il rilascio di permessi di soggiorno attraverso pratiche illecite. L'operazione si è conclusa con numerosi controlli e sequestri.

È questo il risultato dell’indagine condotta dalla Polizia di Stato di Crotone con al centro case fantasma o tuguri inabitabili usati per ottenere documenti regolari in cambio di mazzette. L’operazione, che ha interessato le province di Crotone, Cosenza, Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova, ha svelato un collaudato sistema di false ospitalità finalizzato a truffare lo Stato per il rilascio di permessi di soggiorno e protezioni internazionali. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Domenico Guarascio, ha documentato come decine di residenti a Isola di Capo Rizzuto, con la complicità di intermediari stranieri, fornissero attestazioni false a immigrati che, in realtà, vivevano in altre regioni o addirittura all’estero.🔗 Leggi su Imolaoggi.it Notizie correlate Maxi-blitz della Polizia contro l’immigrazione clandestina: 93 indagati in 5 regioniVasta operazione della Polizia giudiziaria, denominata “Welcome”, finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina: sono 93 i provvedimenti di... Crotone, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: coinvolti pubblici ufficiali e avvocato, 10 indagatiIn seguito a una complessa indagine condotta dalla Polizia di Stato di Crotone, dieci soggetti risultano indagati per favoreggiamento aggravato... Aggiornamenti e dibattiti Immigrazione clandestina, maxi blitz della polizia a Crotone e Cosenza: 93 indagati – VIDEOAvrebbero favorito la permanenza illegale sul territorio italiano garantendo permessi di soggiorno in cambio di soldi. Coinvolte anche altre province ... corrieredellacalabria.it Immigrazione clandestina, maxi blitz della Polizia in Calabria: 93 indagati (NOMI)Dalle prime ore del mattino, oltre 150 Agenti della Polizia di Stato, stanno eseguendo 93 provvedimenti di avvisi di conclusione delle indagini preliminari a carico di soggetti extracomunitari e citta ... zoom24.it