Maxi-blitz della Polizia contro l’immigrazione clandestina | 93 indagati in 5 regioni

La Polizia giudiziaria ha condotto una vasta operazione, denominata “Welcome”, contro l’immigrazione clandestina in cinque regioni italiane. Durante le attività sono stati indagati 93 soggetti, coinvolti in un’indagine che ha portato a numerose perquisizioni e controlli nelle zone interessate. L’operazione ha visto l’impiego di numerosi agenti e mezzi, con l’obiettivo di contrastare i flussi irregolari e smantellare reti di favoreggiamento.

Vasta operazione della Polizia giudiziaria, denominata “Welcome”, finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina: sono 93 i provvedimenti di avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di cittadini italiani ed extracomunitari che stanno eseguendo sin dalle prime ore del mattino oltre 150 agenti della Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale per induzione in errore. Secondo quanto emerso, il sistema prevedeva il rilascio di permessi di soggiorno irregolari in cambio del pagamento di somme di denaro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Maxi-blitz della Polizia contro l’immigrazione clandestina: 93 indagati in 5 regioni Notizie correlate Napoli, blitz contro favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: 18 misure cautelariOperazione della Polizia di Stato contro un presunto sistema illecito legato alle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia. Cagliari, blitz della polizia contro criminalità, droga e rapine: 14 indagatiCagliari e provincia sono state scosse da un’ampia operazione della polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, che ha portato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Aurelio: arresti, droga sequestrata e sanzioni nel maxi blitz della Polizia; Tor Bella Monaca e Torre Maura, maxi-blitz della Polizia: 6 arresti e oltre 200 controllati; Maxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al Tuscolano; Caccia ai pedofili sul web: 9 città coinvolte, un indagato a Bari. Sequestrati migliaia di file. Immigrazione clandestina, maxi blitz della polizia a Crotone e Cosenza: 93 indagati – VIDEOAvrebbero favorito la permanenza illegale sul territorio italiano garantendo permessi di soggiorno in cambio di soldi. Coinvolte anche altre province ... corrieredellacalabria.it Abusivismo commerciale a Sanremo, blitz della polizia locale: sequestrati 83 articoli contraffattiControlli in borghese nel weekend tra centro e aree turistiche: tre venditori fermati, due denunciati e una maxi sanzione da 5mila euro ... riviera24.it Le limitazioni al traffico e alla viabilità della Polizia Locale servono a consentire i festeggiamenti. Bloccato corso Vittorio Emanuele e l’ultimo isolato delle strade che sfociano sul corso - facebook.com facebook