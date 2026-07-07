Gian Piero Gasperini ha dichiarato che i rinnovi contrattuali sono positivi e che la squadra si sta preparando per la prossima stagione, definendola molto difficile in Champions League. Durante un evento a Milano, ha affermato di essere ottimista e desideroso di essere protagonista. Ha anche commentato che la società è ambiziosa e che il mercato è appena iniziato, aspettandosi rinforzi per affrontare le competizioni internazionali.

Sorridente, ottimista e con la voglia “di essere protagonista nella prossima stagione”. Gian Piero Gasperini, ospite alla presentazione del palinsesto Sky a Milano, attende i rinforzi sul mercato ma non sembra affatto preoccupato: “La Roma è una società ambiziosa e siamo solo all’inizio del mercato. La prossima settimana entreremo nel vivo. Tutto è fermo per tutte le squadre a causa del Mondiale che ha spostato l'attenzione per tutti, giocatori e agenti stessi. Un Mondiale che peraltro è molto bello anche se lo sto seguendo poco per gli orari difficili e perché non c’è l’Italia. Sto seguendo i miei giocatori, ora ci sarà questo scontro fratricida tra Koné ed El Aynaoui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Gazzetta.it - Roma, Gasperini: "Bene i rinnovi. La Champions sarà durissima, dovremo attrezzarci bene"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

si ferma a Trigoria per programmare la prossima stagione! Intanto riscattato Malen!

Notizie e thread social correlati

La Champions League riaccende le ambizioni della Roma: il piano per i rinnovi e i colpi richiesti da GasperiniLa qualificazione alla prossima Champions League consente alla Roma di pianificare il mercato estivo con maggiore libertà dopo sette anni.

Milan-Juventus, Bremer: “Se vinciamo sarà fatta per la Champions. Conosciamo bene Allegri”Gleison Bremer, difensore centrale della Juventus, ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan.

Temi più discussi: Roma, per Greenwood scende in campo anche Gasp: Ciao Mason, sei pronto a faticare?; Calciomercato Roma: per il centrocampo due vecchie conoscenze di Gasp. E a sinistra si pesca in casa Inter; Il giornalista Daniele Bartocci: Gasperini il top per la Roma; Summerville, da Koeman alla stima di Gasperini.

La Roma può vincere lo scudetto il prossimo anno. Gasperini sta portando a Roma tutto quello di buono che ha fatto all'Atalanta. In Italia non vedo una squadra più forte delle altre. La Roma gioca bene e ha trovato in Wesley un gran bel terzino. Diverso il disc x.com

Roma, Gasperini: Bene i rinnovi. La Champions sarà durissima, dovremo attrezzarci beneAlla presentazione del palinsesto Sky a Milano l'allenatore parla del mercato: La prossima settimana si entrerà nel vivo, ora è tutto fermo per il Mondiale ... gazzetta.it

Gasperini: Rapporto continuo con i Friedkin. Mercato? Il Mondiale sposta moltoTra raduno e mercato, le parole di Gasperini: Parlo tanto con D'Amico, con la proprietà un rapporto continuo. Sul mercato... ... siamolaroma.it

Roma rashford? reddit