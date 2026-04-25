Gleison Bremer, difensore centrale della Juventus, ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan. Ha dichiarato che una vittoria sarebbe decisiva per qualificarsi alla Champions League. Ha anche affermato di conoscere bene l’allenatore avversario, Allegri. La partita è prevista per il giorno successivo e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Gleison Bremer, difensore centrale della Juventus, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni nella classica e consueta conferenza stampa alla vigilia del big match di domani: Milan-Juventus. La partita, in programma alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, potrà essere vista come un vero e proprio spareggio per la Champions League. La motivazione? Le due squadre si trovano esattamente a soli 3 punti di distanza l'una dall'altra: chi vince, ha la possibilità di allungare sui bianconeri (in questo caso il Milan), oppure agganciare i rossoneri (in questo caso la Juventus). Ecco, di seguito, le parole di Bremer: «La squadra sta crescendo, man mano che la stagione va avanti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus, Bremer: “Se vinciamo sarà fatta per la Champions. Conosciamo bene Allegri”

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