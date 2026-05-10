Piovani applaude le sue ragazze dopo il pareggio contro la Juve | Prestazione di carattere e qualità

Dopo il pareggio 3-3 contro la Juventus, l’allenatore dell’Inter Women ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando il carattere e la qualità dimostrati in campo. Ha anche rivolto un applauso particolare a Chiara Robustellini, riconoscendo il suo contributo durante la partita. La partita si è conclusa con un risultato che ha mantenuto le squadre appaiate in classifica.

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