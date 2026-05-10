Piovani applaude le sue ragazze dopo il pareggio contro la Juve | Prestazione di carattere e qualità
Dopo il pareggio 3-3 contro la Juventus, l’allenatore dell’Inter Women ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando il carattere e la qualità dimostrati in campo. Ha anche rivolto un applauso particolare a Chiara Robustellini, riconoscendo il suo contributo durante la partita. La partita si è conclusa con un risultato che ha mantenuto le squadre appaiate in classifica.
di Paolo Moramarco Piovani, tecnico dell’ Inter Women, ha commentato a Inter TV il 3-3 contro la Juventus: soddisfazione per la prova e applausi a Chiara Robustellini. Il derby d’Italia femminile tra Juventus e Inter si è chiuso con un spettacolare 3-3 a Biella. Le nerazzurre sono andate avanti per tre volte, venendo sempre raggiunte dalle bianconere, prima della grande occasione finale con la traversa colpita da Maja Tomasevic. Nonostante il successo sfumato, Gianpiero Piovani ha espresso grande soddisfazione ai microfoni di Inter TV. LA PRESTAZIONE – «Abbiamo giocato una partita bellissima contro una grande squadra, da allenatore sono più che soddisfatto per quello che ho visto in campo, per la qualità e per le giocate.🔗 Leggi su Internews24.com
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