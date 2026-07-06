Roma Femminile è Gianpiero Piovani il nuovo allenatore

La Roma Femminile ha annunciato l'ingaggio di Gianpiero Piovani come nuovo allenatore. Il tecnico ha firmato un contratto di due anni con il club giallorosso.

La Roma Femminile riparte ufficialmente da Gianpiero Piovani. Il tecnico si lega al club giallorosso con un contratto valido per le prossime due stagioni sportive. Un annuncio arrivato dopo l’addio sorprendente di Luca Rossettini, che dopo una stagione trionfale culminata con la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia, ha deciso di dire addio. La dirigenza giallorossa però si è fatta trovare subito pronta ed ha deciso di puntare su uno dei nomi sicuramente più importanti nel panorama del calcio femminile italiano. La Roma Femminile punta sull’esperienza di Piovani. Gianpiero Piovani, 58 anni nato ad Orzinuovi, conta nel suo bagaglio una... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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