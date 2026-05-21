Vitello scalcia operaio che stramazza al suolo | ricoverato in prognosi riservata

Un operaio è stato ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato colpito al torace da un calcio di un vitello. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava probabilmente pulendo una stalla dell'impresa agricola situata in via Villa del Bosco, a Candiana, quando il vitello ha iniziato a scalciare. L'animale ha colpito con violenza l'operaio, che è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

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