Vitello scalcia operaio che stramazza al suolo | ricoverato in prognosi riservata
Un operaio è stato ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato colpito al torace da un calcio di un vitello. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava probabilmente pulendo una stalla dell'impresa agricola situata in via Villa del Bosco, a Candiana, quando il vitello ha iniziato a scalciare. L'animale ha colpito con violenza l'operaio, che è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.
Stava con tutta probabilità pulendo una stalla dell'impresa agricola Guzzo di via Villa del Bosco a Candiana, quando all'improvviso è stato colpito al torace da un calcio inferto da un vitello. Un operaio di 61 anni marocchino, residente ad Agna dopo il colpo è caduto rovinosamente a terra privo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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