Un automobilista ha tentato di investire due agenti della Polizia Stradale sull’autostrada A1, dopo aver tentato di travolgerli mentre erano impegnati in un intervento di soccorso. Il conducente si è dato alla fuga, proseguendo per circa 18 chilometri prima di essere arrestato. L’incidente si è verificato in un tratto di strada dove si sono registrati momenti di tensione. La Polizia ha fermato l’uomo poco dopo la fuga.

Momenti di paura sull’ Autostrada A1, dove un uomo alla guida di una Volkswagen Golf nera ha tentato di investire due agenti della Polizia Stradale impegnati in un soccorso stradale. L’episodio si è verificato al km 422+350 in direzione sud, dove i poliziotti di Orvieto erano intervenuti per assistere un veicolo in panne sulla corsia di emergenza. Dopo aver allestito le misure di sicurezza, con un agente che regolava il traffico e l’altro intenti a gestire il soccorso, l’auto dell’uomo – già con la patente ritirata per guida in stato di alterazione psicofisica – ha improvvisamente sbandato dalla corsia di marcia, immettendosi a forte velocità su quella di emergenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Roma, automobilista cerca di travolgere due agenti e scappa. Arrestato dopo 18 km di corsa

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