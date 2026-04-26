Roma arrestato il ladro di auto | beccato da due agenti in servizio

Venerdì sera in zona piazza Bologna, un uomo di 31 anni è stato arrestato mentre tentava di scassinare un’auto. Due agenti in servizio lo hanno notato e fermato sul posto. L’uomo è stato condotto in commissariato e adesso si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’intervento ha permesso di bloccare il tentativo di furto e di assicurare il sospetto alle forze dell’ordine.

? Cosa sapere Roma, arrestato trentunenne che tentava scasso auto in zona piazza Bologna venerdì sera.. Due agenti in servizio fuori turno hanno intercettato il sospetto con precedenti penali.. Venerdì 24 aprile, intorno alle ore 22:00, un trentunenne romano è stato arrestato in zona piazza Bologna dopo aver tentato di colpire i vetri di diverse auto parcheggiate, finendo per incappare proprio sotto le finestre di una coppia di agenti di polizia che si trovava in servizio. Il predatore di autovetture ha scelto una strada molto trafficata per il suo tentativo di scasso, ma la fortuna non gli è stata dalla parte giusta. Mentre cercava di fare bottino colpendo i lunotti con un oggetto rosso, il rumore dei colpi ha attirato l’attenzione degli abitanti della stessa via.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, arrestato il ladro di auto: beccato da due agenti in servizio The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizioTentano una rapina nel cuore del centro storico, ma scelgono le vittime sbagliate: tra i tre uomini avvicinati c’erano infatti un agente della... Leggi anche: Aveva investito due agenti a Roma. Arrestato latitante a Roma Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Case nel mirino a Roma Est: sequestrato il kit del topo d'appartamento perfetto. Ecco come aprono le serrature; Il video della rapina in un supermercato a Roma con una maschera in silicone, arrestato il ladro The Mask; Ecco tutti gli attrezzi da scasso di un ladro arrestato durante un furto in appartamento a Roma; Raffica di furti a bordo dei treni lungo la tratta Roma-Terni, arrestato il ladro -. Roma, coppia di poliziotti vede un ladro rubare in un’auto dalla finestra di casa e lo insegue: arrestatoÈ finito in manette per tentato furto su autovettura, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Ad arrestare un 31enne è stata una coppia di poliziotti liberi dal servizio. fanpage.it Il video della rapina in un supermercato a Roma con una maschera in silicone, arrestato il ladro The MaskUn uomo di 51 anni è stato arrestato a Roma per rapina aggravata in un supermercato: usava una maschera in silicone e una pistola. virgilio.it Tecnico della sicurezza indagato per il video intimo di De Martino. L'inchiesta della procura di Roma dopo l'esposto del conduttore televisivo. #ANSA - facebook.com facebook Pagelle #Bologna- #Roma: Ravaglia timoroso, Joao Mario sbaglia tutto. Malen inarrestabile! x.com