Vede due agenti della Polstrada e tenta di abbatterli con l’auto tragedia sfiorata in A1 Fermato dopo 18 km di inseguimento

Un automobilista ha tentato di investire due agenti della Polizia Stradale in A1, ma è stato fermato dopo un inseguimento di 18 km. L’uomo ha cercato di abbattere i poliziotti con l’auto, evitando così una tragedia. La polizia ha immediatamente avviato un’operazione che si è conclusa con il suo arresto. L’incidente si è verificato vicino a Orvieto e ha coinvolto un veicolo sospetto. Nessuno dei due agenti è rimasto ferito.

Orvieto, 7 luglio 2026 – Hanno evitato una tragedia grazie al sangue freddo e alla prontezza di riflessi e dato il via ad una complessa operazione che ha portato all'arresto di un automobilista ritenuto estremamente pericoloso. Protagonisti della vicenda, gli agenti della polizia stradale di Orvieto, impegnati in un normale intervento di assistenza in A1, trasformato in pochi istanti in uno scenario ad altissima tensione. FOTOCRONACHE GERMOGLI Un intervento di routine trasformato in emergenza. Una mattinata decisamente concitata consumata lungo la carreggiata sud, dove un uomo alla guida di una Volkswagen Golf nera, già privo della patente... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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