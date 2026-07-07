A Natale 2023, un uomo di 32 anni è stato condannato a sette anni e sette mesi di reclusione per aver sequestrato e stuprato la sua ex fidanzata di 29 anni durante le festività. La vittima, all’epoca in cerca di successo come influencer, è stata sequestrata e violentata due volte nelle ore di festa. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo in cui sono stati accertati i fatti.

Il Natale del 2023 Anna (nome di fantasia), 29 anni, all’epoca con il sogno di diventare una influencer, lo ricorderà come un incubo. In quelle ore di festa e raccoglimento, l’allora fidanzato, Edoardo Rago, 32 anni, l’ha sequestrata e stuprata due volte. Un calvario, secondo quanto stabilito dal Tribunale, che ha condannato l’uomo, albanese, a sette anni e sette mesi con l’accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e stalking. Ma la condanna certo non cura le ferite mai rimarginate della ragazza, che da allora ha riposto in un cassetto le sue aspirazioni, preferendo inseguire altri obiettivi. Il supplizio, così come ricostruito dal pm, dura sei mesi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, a Natale sequestrò e violentò la ex influencer: condannato a 7 anni e sette mesi

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