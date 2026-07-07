rockunmonte musica cultura e partecipazione

Dal 10 al 12 luglio si è svolto a Montespertoli il festival RockUnMonte, un evento di tre giorni dedicato a musica e cultura. L'ingresso è stato gratuito e l'evento ha visto la partecipazione di artisti affermati e giovani talenti. La manifestazione, alla sua quattordicesima edizione, ha coinvolto il pubblico con concerti dal vivo e attività legate alla valorizzazione del territorio locale.

Tre giorni di musica, cultura e partecipazione. Torna, dal 10 al 12 luglio, a ingresso gratuito, l’appuntamento con RockUnMonte (Rum), festival che da 14 anni anima Montespertoli, abbinando artisti affermati e giovani talenti, valorizzazione del territorio e promozione della musica dal vivo. Per l’edizione 2026, presentata ieri a Firenze in Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale, il festival raddoppia gli spazi live, distribuendo eventi e attività tra piazza del Popolo e piazza Machiavelli. Si parte dunque venerdì 10 luglio con gli Ex-Otago, tra i nomi più riconoscibili dell’indie-pop italiano, che saranno in piazza Macchiavelli. In piazza del Popolo ecco quindi Gal con il suo live i, seguito dal dj set a cura di Maghero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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