Riposto presenta Il Maggio dei Libri | un mese di cultura lettura e partecipazione

È stato presentato nel Salone municipale il programma de ‘Il Maggio dei Libri 2026’, la rassegna promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Riposto, che per tutto il mese di maggio animerà la città con un ricco calendario di appuntamenti. Un programma ampio e articolato, costruito.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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