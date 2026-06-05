A Laterina Pergine Valdarno sono stati annunciati numerosi eventi per l’estate, con attività dedicate a cultura, tradizione e coinvolgimento della comunità. La programmazione prevede spettacoli, mostre e iniziative popolari distribuite nel territorio. Le manifestazioni si svolgeranno tra giugno e agosto, coinvolgendo diverse location locali. La pianificazione mira a offrire intrattenimento e opportunità di partecipazione ai residenti e ai visitatori durante i mesi estivi.

Arezzo, 05 giugno 2026 – Un’estate all’insegna della cultura, della partecipazione e della valorizzazione del territorio. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno si prepara a vivere una stagione ricca di appuntamenti con un ampio programma di iniziative che accompagnerà i prossimi mesi, coinvolgendo ogni borgo e ogni piazza del territorio comunale. Musica, teatro, presentazioni di libri, iniziative culturali, momenti dedicati alle tradizioni locali, enogastronomia e occasioni di incontro per grandi e piccoli: sono questi gli ingredienti di un cartellone pensato per offrire a cittadini e visitatori un’estate da vivere nel segno della socialità e della condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laterina Pergine Valdarno si prepara all’estate: un cartellone di eventi tra cultura, tradizione e partecipazione

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