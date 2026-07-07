Roberto Martinez si dimette | il tecnico del Portogallo dice che non ha senso continuare dopo l’uscita dal Mondiale

L’allenatore del Portogallo si è dimesso dopo l’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale. Ha dichiarato che non ha senso continuare alla guida della nazionale. La decisione è stata annunciata pochi minuti fa e conferma la fine del suo incarico dopo la fase a eliminazione diretta della competizione. La squadra aveva raggiunto gli ottavi di finale prima di essere eliminata.

2026-07-07 01:20:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Roberto Martinez ha confermato le sue dimissioni da allenatore del Portogallo dopo l’eliminazione agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Il Portogallo ha offerto una prestazione poco entusiasmante grazie al vincitore di Mikel Merino al 91?, che ha visto la Spagna battere i vicini iberici per 1-0 e organizzare un quarto di finale con Stati Uniti o Belgio. La sconfitta del Portogallo ha posto fine alla carriera di Cristiano Ronaldo nella Coppa del Mondo, il 41enne era stato una figura largamente periferica nella sua ultima partita sul palcoscenico più importante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Roberto Martinez Stuns Critics As Portugal Prepares For World Cup Clash

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