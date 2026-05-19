Il portoghese Conceicao è stato selezionato dalla nazionale per partecipare al prossimo Mondiale. La convocazione arriva dopo alcune prestazioni positive mostrate durante il suo periodo in squadra. La decisione è stata presa dal commissario tecnico, che ha valutato le sue qualità e le sue potenzialità come parte del gruppo. La convocazione rappresenta un momento importante per il calciatore, che si prepara ora a vivere questa esperienza nel torneo internazionale.

di Francesco Spagnolo Conceicao è stato convocato dal Portogallo per il Mondiale. Una chiamata sicuramente meritata per quanto fatto vedere in parte con la Juve. Il cammino che porta un calciatore a guadagnarsi un posto nella lista dei convocati per il Mondiale è fatto di costanza e prestazioni solide. Francisco Conceicao ha strappato il pass per il Mondiale con il Portogallo grazie a una stagione vissuta da protagonista assoluto in Serie A con la maglia della Juventus. Roberto Martínez non ha potuto ignorare le prestazioni del bianconero. Analizzando nel dettaglio il rendimento di Conceicao alla Juve, emerge chiaramente come l’esterno abbia trovato la sua perfetta maturità tattica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao convocato dal Portogallo per il Mondiale. I motivi che hanno portato Roberto Martinez a questa scelta

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