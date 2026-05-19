Il commissario tecnico della nazionale portoghese ha annunciato i giocatori convocati per il prossimo Mondiale, tra cui figura anche un centrocampista della Juventus. La scelta ha suscitato attenzione poiché il giocatore ha avuto alcune apparizioni con il club torinese, contribuendo a diverse partite stagionali. La convocazione rappresenta un passo importante per il calciatore, che avrà l’opportunità di partecipare alla competizione internazionale con la sua nazionale. La lista completa dei selezionati sarà resa nota nelle prossime ore.

di Francesco Spagnolo Conceicao è stato convocato dal Portogallo per il Mondiale. Una chiamata sicuramente meritata per quanto fatto vedere in parte con la Juve. Il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez, ha sciolto gli ultimi dubbi inserendo nella lista dei convocati per il prossimo Mondiale il giocatore della Juve. Francisco Conceicao è uno dei giocatori convocati per il Mondiale. Conceicao è uno dei giocatori che ha reso meglio nella Juventus, nonostante qualche difficoltà in zona gol, e grazie a queste prestazioni si è guadagnato una chiamata dal Ct Martinez. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Per l’ala destra si tratta di una occasione importante per calcare i palcoscenici calcistici più importanti e prestigiosi del pianeta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao convocato dal Portogallo per il Mondiale? La decisione del ct Roberto Martinez sul giocatore della Juve

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