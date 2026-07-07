Roberto Martinez non è più il ct del Portogallo c’è un favorito per sostituirlo

Dopo la sconfitta contro la Spagna agli ottavi dei Mondiali 2026, Roberto Martinez non ricoprirà più il ruolo di commissario tecnico della nazionale portoghese. La sua esperienza sulla panchina si è interrotta con questa eliminazione. Attualmente, si fa il nome di un favorito per la successione, anche se non sono state ancora ufficializzate decisioni o nomi. La partecipazione del Portogallo al torneo si è conclusa con questa partita.

La sconfitta contro la Spagna agli ottavi dei Mondiali ha sancito la conclusione dell’incarico da c.t. del Portogallo di Roberto Martinez. Ecco il possibile successore Si è concluso agli ottavi di finale il cammino del Portogallo ai Mondiali 2026. Come accaduto a Sudafrica 2010 è stato di nuovo la Spagna a eliminare i lusitani, peraltro con lo stesso punteggio di 1-0. Decisivo il gol di Merino nei minuti di recupero che ha sancito, oltre alla qualificazione ai quarti dei campioni d’Europa in carica (affronteranno il Belgio), anche la fine dell’esperienza da c.t. del Portogallo di Roberto Martinez. – calciomercato.it (foto Ansa) Quattro anni dopo Qatar 2022, l’allenatore iberico lascia il suo incarico dopo un’eliminazione ai Mondiali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roberto Martinez non è più il c.t. del Portogallo, c’è un favorito per sostituirlo

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