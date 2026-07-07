Rivoluzione Dimarco | cambio di agente in vista del rinnovo con l’Inter Ecco tutti i dettagli

Federico Dimarco ha cambiato agente, passando a Arturo Canales, in vista del rinnovo con l’Inter. L’obiettivo principale è negoziare un nuovo contratto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la gestione delle trattative future. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sui tempi previsti per la conclusione della trattativa.

di Francesco Aliperta Dimarco, l’esterno nerazzurro si affida ad Arturo Canales: l’obiettivo è l’adeguamento contrattuale con l’Inter. I dettagli. Novità di mercato importante fuori dal campo per Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro ha ufficializzato il cambio di scuderia, passando dalla celebre agenzia Roc Nation, alla quale era legato dal febbraio 2023, alla procura di Arturo Canales. Quest’ultimo è un agente di primo piano, noto per i suoi vasti contatti internazionali, in particolare nei campionati di Premier League e Liga. La notizia, rivelata dall’esperto di mercato Nicolò Schira, rappresenta un segnale preciso in vista delle trattative per il prolungamento del contratto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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