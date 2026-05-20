Ultimissime Inter LIVE | parte l’assalto a Manu Koné Ecco tutti i dettagli del rinnovo di Chivu
Nelle ultime ore si sono susseguite notizie riguardanti l’attuale stagione dell’Inter, tra cui l’avvio delle trattative per il rinnovo di contratto di un giocatore chiave e l’assalto a un centrocampista in vista del mercato. Sono stati forniti dettagli sul progetto di rinnovo di un difensore e sulla strategia di rafforzamento del reparto mediano, con aggiornamenti provenienti da fonti vicine alla società. La situazione viene costantemente aggiornata attraverso comunicati ufficiali e indiscrezioni raccolte sul campo.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 20 MAGGIO. Rinnovo Chivu, anche Fabrizio Romano conferma: sarà prolungamento fino al 2028. Ecco quando arriverà l’annuncio. Rinnovo Chivu, il tecnico nerazzurro prolungherà il suo contratto fino al 2028 con opzione per un ulteriore anno Mercato Inter, inizia l’assalto a Manu Koné: la Roma fissa il prezzo. 🔗 Leggi su Internews24.com
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