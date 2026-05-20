Ultimissime Inter LIVE | parte l’assalto a Manu Koné Ecco tutti i dettagli del rinnovo di Chivu

Da internews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si sono susseguite notizie riguardanti l’attuale stagione dell’Inter, tra cui l’avvio delle trattative per il rinnovo di contratto di un giocatore chiave e l’assalto a un centrocampista in vista del mercato. Sono stati forniti dettagli sul progetto di rinnovo di un difensore e sulla strategia di rafforzamento del reparto mediano, con aggiornamenti provenienti da fonti vicine alla società. La situazione viene costantemente aggiornata attraverso comunicati ufficiali e indiscrezioni raccolte sul campo.

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