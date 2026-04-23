Mercato Inter non solo il rinnovo di Calhanoglu | con Stipic si tratta anche un altro giocatore Ecco tutti i dettagli

Da internews24.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato dell'Inter si sta muovendo su più fronti, con trattative in corso per il rinnovo di contratto di Calhanoglu e per un altro giocatore. La società sta negoziando con Gordon Stipic, agente del centrocampista turco, ma non si limita a questo. Sono in corso anche discussioni con un ulteriore calciatore, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti. Le trattative sono in fase avanzata e potrebbero portare a sviluppi nelle prossime settimane.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri trattano con Gordon Stipic per il rinnovo di Calhanoglu: ma attenzione anche a un altro giocatore. Per Cristian Chivu, l’Inter non può fare a meno del suo metronomo: Hakan Calhanoglu. Il tecnico nerazzurro è stato categorico con la società, definendo il centrocampista come un elemento « fondamentale e insostituibile » per i suoi schemi. Di fronte a questa investitura, il club di Viale della Liberazione ha alzato un muro contro le lusinghe del Galatasaray, confermando che il giocatore non è sul mercato. L’obiettivo ora è blindarlo ulteriormente per allontanare ogni distrazione e programmare il futuro con serenità.🔗 Leggi su Internews24.com

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