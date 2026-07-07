Due escursionisti scomparsi da giovedì nelle Dolomiti Friulane sono stati trovati questa mattina dall'elicottero del soccorso alpino. I coniugi, originari di Osimo, avevano percorso i sentieri Cai 352 e 353, dal rifugio Pordenone al rifugio Padova, attraversando la Val d’Arade. Si erano fermati in un’area colpita da una frana, usando ruderi come riparo e un torrente come fonte d’acqua.

OSIMO - Erano dispersi da giovedì i due coniugi originari di Osimo che sono stati ritrovati questa mattina dal soccorso alpino. Gli escursionisti, Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, erano partiti per percorrere i sentieri Cai 352 e 353, dal rifugio Pordenone al rifugio Padova, attraverso la Val d’Arade, nelle Dolomiti Friulane. L'ultimo contatto avuto con i familiari risaliva a mercoledì scorso, quando intorno alle 22.30 i due hanno chiamato parenti e amici riferendogli di trovarsi sugli Spalti di Toro a camminare. Da lì nessuno aveva avuto più loro notizie ma l'allarme è stato lanciato solo ieri mattina, quando nessuno dei due si è recato a lavoro. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ritrovati i due escursionisti di Osimo scomparsi da giovedì: avvistati dall'elicottero. «La frana, i ruderi come riparo e il torrente per bere». Cosa è successo

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Ritrovati i due escursionisti marchigiani scomparsi da giovedì. Chiara e Davide stanno bene

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