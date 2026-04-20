Dispersi sui monti di Carpineto Romano due giovani escursionisti salvati dall' elicottero dei Vigili del Fuoco

Due giovani escursionisti sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco a Carpineto Romano dopo essere rimasti dispersi sui monti. La loro uscita, programmata come una giornata di relax, si è conclusa con il soccorso tramite elicottero, intervenuto per portarli in salvo. Le ricerche sono durate diverse ore, prima di trovare i due escursionisti e garantire loro assistenza.

Quella che doveva essere una tranquilla domenica dedicata all'escursionismo e al contatto con la natura si è trasformata in una disavventura ad alta tensione per due giovani. Nella serata di ieri, domenica 19 aprile, la coppia ha perso l'orientamento tra i sentieri impervi delle montagne di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Disavventura a Campocatino, quattro escursionisti salvati dall'elicottero dei Vigili del Fuoco (foto e video) L'elicottero dei vigili del fuoco in volo sull'Etna per recuperare due escursionisti feritiNel primo pomeriggio di oggi, l' elicottero dei vigili del fuoco "Drago 146" è intervenuto a Piano Provenzana, sul versante nord dell'Etna, per... Tutti gli aggiornamenti Domenica da incubo in montagna: escursionisti dispersi a Carpineto RomanoUna giornata che doveva essere a contatto con la natura e che, invece, ha avuto una piega imprevista. Due ragazzi, dispersi, sono stati recuperati dai vigili del fuoco. L’intervento dei caschi rossi è ... romatoday.it Carpineto Romano-Bassiano, salvate dal Soccorso Alpino del Lazio due escursioniste disperse sul Monte SemprevisaCarpineto Romano - Bassiano, si è concluso solo alle prime ore della sera il lungo intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio per trovare le due escursioniste di 25 anni, ... ilmessaggero.it