Perdono il sentiero e restano bloccati sopra Macugnaga | due escursionisti recuperati dall' elicottero

Due escursionisti sono stati recuperati dall’elicottero dopo essersi bloccati su un sentiero in zona impervia durante la discesa dall’Alpe Bletz a Macugnaga. L’intervento dei vigili del fuoco si è svolto domenica sera. I due sono stati estratti e portati in salvo. Nessuna informazione sulle condizioni di salute dei feriti.

Intervento dei vigili del fuoco nella prima serata di ieri, domenica 24 maggio, a Macugnaga, dove due escursionisti sono rimasti bloccati in una zona impervia durante la discesa dall'Alpe Bletz verso la frazione Isella.L'allarme e i soccorsiI due escursionisti, dopo aver perso il sentiero, si. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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