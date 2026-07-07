Ritrovati gli escursionisti dispersi a 1700 metri sul Col Cadorin | stanno bene

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due escursionisti dispersi sono stati trovati questa mattina sul Col Cadorin, a circa 1700 metri di quota lungo il sentiero Marini. Le ricerche, avviate ieri, si sono concluse con il ritrovamento. I due sono stati trovati in buone condizioni di salute. La zona si trova nella provincia di Pordenone. Non ci sono segnalazioni di feriti o problemi di salute. La ricerca è durata circa un giorno.

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Sono stati ritrovati questa mattina sul Col Cadorin, in provincia di Pordenone, ad una quota di circa 1700 metri, lungo il sentiero Marini i due escursionisti dispersi le cui ricerche erano iniziate ieri. L’elicottero B3 in servizio ricerca con i soccorritori del Veneto li ha avvistati ed ha poi sbarcato sul posto una squadra di tre tecnici del Soccorso Alpino del Veneto che era a bordo.I due escursionisti non hanno problemi sanitari ma sono stremati e sono stati recuperati in elicottero e portati al Rifugio Pordenone dove avevano lasciato la macchina e dove sono stati accolti dalle squadre del soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia. Dalle prime notizie erano fermi nello stesso punto sul sentiero Marini dal 2 luglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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