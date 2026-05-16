Udine ritrovati senza vita i 2 escursionisti dispersi a Verzegnis

Nella zona di montagna di Verzegnis, in provincia di Udine, sono stati trovati senza vita i due escursionisti scomparsi da ieri. Le ricerche sono durate tutta la notte e si sono concluse con il ritrovamento dei corpi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti, che stanno procedendo con le verifiche del caso. La zona è stata immediatamente posta sotto osservazione per ulteriori accertamenti.

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Sono stati ritrovati senza vita i due escursionisti dispersi da ieri nell’area di montagna di Verzegnis, in provincia di Udine. I corpi sono stati recuperati questa mattina, dopo la ripresa delle ricerche (sospese nella tarda serata di venerdì) da parte del soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia. Le operazioni sono ricominciate anche con l’ausilio dell’elicottero che ha individuato i corpi delle due vittime lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai, a Sella Chianzutan. Gli escursionisti sono un 23enne austriaco e un 24enne residente in Germania. Durante tutta la giornata di venerdì, erano una ventina i tecnici di soccorso alpino, guardia di finanza e vigili del fuoco impegnati lungo i sentieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Udine, ritrovati senza vita i 2 escursionisti dispersi a Verzegnis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Friuli: due escursionisti dispersi sopra Verzegnis, ricerche nella zona di Sella ChianzutanRicerche in corso nel territorio di Verzegnis, per due escursionisti di lingua tedesca dispersi ormai da ore. Trovati senza vita i corpi dei due giovani escursionisti dispersiPurtroppo sono terminate le ricerche iniziate ieri, venerdì 15 maggio, dei due escursionisti di cui non si avevano notizie da giorni: i corpi senza... Tragedia in montagna: ritrovati senza vita i due giovani escursionisti dispersi da ieri. Sono precipitati in un canaloneVERZEGNIS. Sono stati ritrovati senza vita i due escursionisti che risultavano dispersi da mezzogiorno di ieri, venerdì 15 maggio, nella zona di Sella Chianzutan, nella Prealpi Carniche, nel territori ... ildolomiti.it Ritrovati i corpi dei due giovani escursionisti dispersi in FriuliRitrovati senza vita due escursionisti dispersi tra il monte Piombada e il monte Bottai: recupero complesso in Friuli. nordest24.it