Friuli ritrovati morti i due giovani escursionisti dispersi

Due giovani escursionisti scomparsi sono stati trovati morti questa mattina nella zona tra il monte Piombada e il monte Bottai in Friuli. Le ricerche, iniziate subito dopo la loro scomparsa, sono proseguite per diverse ore prima del ritrovamento dei corpi. Le autorità competenti stanno ancora indagando sulle cause della tragedia. La zona interessata è stata raggiunta dalle squadre di soccorso, che hanno trovato i corpi in un'area impervia e difficile da raggiungere.

(Adnkronos) – Sono stati trovati stamane i corpi dei due giovani escursionisti dispersi nella zona tra il monte Piombada e il monte Bottai, in Friuli. Le ricerche erano cominciate ieri con un gran dispiegamento di mezzi. Le due vittime sono un giovane austriaco e un 23enne statunitense che insieme avevano fatto tappa a Verzegnis, una frazione di Tolmezzo (Udine). A individuarli stamane, nel fondo di un canalone, l’elicottero della Protezione civile. Probabilmente sono scivolati lungo uno dei tanti sentieri che si dipanano da Sella Chianzutan, dove i soccorritori hanno rilevato tracce del loro passaggio. Le due salme sono state recuperate dal Soccorso alpino e portate all’obitorio di Tolmezzo, dove le famiglie dei due giovani si stanno recando, e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del nulla osta. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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