Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | Merino porta la Spagna ai quarti la Norvegia elimina il Brasile l’Inghilterra supera il Messico

Durante i Mondiali 2026, la Spagna ha raggiunto i quarti di finale grazie a una vittoria di Merino. La Norvegia ha eliminato il Brasile, mentre l’Inghilterra ha superato il Messico. La competizione è in corso e le partite si svolgono nelle varie fasi, dalla fase a gironi agli ottavi, quarti, semifinali e finale. Gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale per seguire i risultati e la classifica della manifestazione.

Inter News 24 Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta sulle partite della fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale della competizione. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su InterNews24. 6 LUGLIO OTTAVI DI FINALE Portogallo-Spagna 0-1 (91? Merino) 5 LUGLIO OTTAVI DI FINALE Messico-Inghilterra 2-3 (36?, 38? Bellingham, 42? Quinones, 60? Kane, 69? Jimenez) Brasile-Norvegia 1-2 (79? Haaland, 90? Haaland, 100? rig. Neymar) 4 LUGLIO OTTAVI DI FINALE. Paraguay-Francia 0-1 (70? Mbappé) Canada-Marocco 0-3 (50?, 82? Ounahi, 90+8? Rahimi) SEDICESIMI DI FINALE. 🔗 Leggi su Internews24.com

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