La Norvegia ha eliminato il Brasile nei Mondiali 2026, con Haaland protagonista. La partita ha visto la squadra nordica prevalere sui sudamericani, che sono stati eliminati prima delle fasi a eliminazione diretta. Sono in corso aggiornamenti sui risultati e sulla classifica del torneo, dalla fase a gironi fino alla finale, con indicazioni sui passaggi successivi e le gare in programma.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su .? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! Risultati Mondiali 2026. OTTAVI DI FINALE. 5 LUGLIO Brasile Norvegia 0-2 (79’ Haaland, 90’ Haaland) 4 LUGLIO Paraguay-Francia 0-1 (70’ Mbappé) Canada-Marocco 0-3 (50? Ounahi, 82? Ounahi, 98? Rahimi) SEDICESIMI DI FINALE. 4 LUGLIO Argentina-Capo Verde 3-2 dts (29? Messi, 59? Duarte, 92? Lisandro Martinez, 103? Cabral, 111? aut. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Juventusnews24.com - Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: Haaland alieno, la Norvegia elimina il Brasile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MONDIALE 2026: Le 5 Squadre che NESSUNO Considera (Ma Dovreste TEMERLE)

Notizie e thread social correlati

Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: Sorloth elimina Kessié, la Norvegia avantiDurante la fase a eliminazione dei Mondiali 2026, un giocatore norvegese ha eliminato un avversario con un gol decisivo, portando la Norvegia avanti...

Leggi anche: Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: altra doppietta di Haaland, la Norvegia batte il Senegal

Temi più discussi: Mondiali calcio 2026 oggi: Partite e risultati in diretta LIVE · 28 giugno | Aggiornamenti in tempo reale; Tabellone Mondiali 2026: calendario, risultati e marcatori; Mondiali, il tabellone aggiornato dei 16esimi: la grafica interattiva; Calendario, Risultati e Classifica Mondiali 2026: gironi completi, date e orari delle partite.

MONDIALI | Show di Bellingham, l'Inghilterra vola ai sedicesimi. Panama resiste un'ora, poi si scatena la stella del Real: gol e assist per Kane. La Croazia soffre ma batte il Ghana e passa come seconda. Africani comunque avanti da terzi. RIsultati e classifica f x.com

Finali Mensili dell'Asia Sudorientale Risultati e Classifica Stagione 2 reddit

Calendario, Risultati e Classifica Mondiali 2026: gironi completi, date e orari delle partiteI Mondiali 2026 si tengono dall’11 giugno al 19 luglio, giorno della finalissima. Questa edizione della Coppa del Mondo si disputa in 3 nazioni (Canada, Usa, Messico). Il calendario completo di partit ... fanpage.it

Risultati partite Mondiali 2026: le classifiche finali di tutti i gironiTutti i risultati delle partite dei Mondiali 2026 e le classifiche aggiornate dei 12 gironi. In 32 si qualificheranno ai sedicesimi ... calciomercato.it