Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | l’Argentina ribalta l’Egitto

Durante la fase a gironi dei Mondiali 2026, l’Argentina ha vinto contro l’Egitto, ribaltando il risultato iniziale. La competizione prosegue con gli ottavi di finale, seguiti dai quarti, semifinali e finale. La classifica aggiornata mostra le posizioni delle squadre dopo ogni turno. I risultati sono disponibili in tempo reale, con aggiornamenti sulle partite e le eliminazioni nelle varie fasi del torneo.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su .? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! Risultati Mondiali 2026. QUARTI DI FINALE. 7 LUGLIO Argentina Egitto 3-2 (15? Ibrahim, 67? Ziko, 79? Romero, 83? Messi, 90’+2 Fernandez) OTTAVI DI FINALE. 7 LUGLIO Stati Uniti-Belgio 1-4 (9? De Ketelaere, 31? Tilman, 33? De Ketelaere, 57? Vanaken, 93? Lukaku) 6 LUGLIO Portogallo Spagna 0-1 (91? Merino) Messico Inghilterra 2-3 (36? Bellingham, 38? Bellingham, 42? Quinones, 60? Kane, 69? rig. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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