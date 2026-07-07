Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | in campo Argentina Egitto

In campo Argentina ed Egitto durante i Mondiali 2026, si sono svolte le partite della fase a gironi. Sono stati aggiornati in tempo reale risultati e classifiche, che coprono anche gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale. La copertura riguarda tutte le fasi del torneo, con dettagli sui punteggi e la posizione delle squadre nelle rispettive classifiche.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su .? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! Risultati Mondiali 2026. QUARTI DI FINALE. 7 LUGLIO Argentina Egitto 0-0 LIVE OTTAVI DI FINALE. 7 LUGLIO Stati Uniti-Belgio 1-4 (9? De Ketelaere, 31? Tilman, 33? De Ketelaere, 57? Vanaken, 93? Lukaku) 6 LUGLIO Portogallo Spagna 0-1 (91? Merino) Messico Inghilterra 2-3 (36? Bellingham, 38? Bellingham, 42? Quinones, 60? Kane, 69? rig. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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