Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | Argentina sotto 1-0 contro l’Egitto

Durante la partita dei Mondiali 2026, l’Argentina si trova sotto di un gol contro l’Egitto. La gara, valida per la fase a gironi, è in corso e i risultati aggiornati mostrano il vantaggio degli avversari. La competizione si svolge in tre nazioni diverse, con le partite che si svolgono tra Canada, Messico e Stati Uniti. La classifica e gli altri risultati sono disponibili in tempo reale, aggiornati dopo ogni incontro.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. QUARTI DI FINALE. 7 LUGLIO Argentina Egitto 0-1 LIVE (15? Ibrahim) OTTAVI DI FINALE 6 LUGLIO Stati Uniti Belgio 1-4 (9? De Ketelaere, 31? Tillman, 33? De... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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