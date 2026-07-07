Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | Argentina sotto 2-0 contro l’Egitto

Durante i Mondiali 2026, una delle partite ha visto l'Argentina perdere 2-0 contro l’Egitto. La competizione si svolge per la prima volta in tre Paesi: Canada, Messico e Stati Uniti. Sono aggiornamenti sulle fasi a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale, con risultati e classifiche che vengono continuamente aggiornati. La manifestazione coinvolge diverse nazioni e si svolge su più sedi distribuite tra i tre paesi ospitanti.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. QUARTI DI FINALE. 7 LUGLIO Argentina Egitto 0-2 LIVE (15? Ibrahim, 67? Ziko) OTTAVI DI FINALE 6 LUGLIO Stati Uniti Belgio 1-4 (9? De Ketelaere, 31? Tillman,... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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