Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | Argentina clamorosamente sotto contro l’Egitto

Da juventusnews24.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita dei Mondiali 2026, l'Argentina è finita sotto contro l’Egitto. La gara si è svolta nella fase a gironi e si è conclusa con un risultato sorprendente, con l’Egitto che ha ottenuto un vantaggio importante. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, seguendo gli sviluppi di tutti gli incontri, dagli ottavi fino alla finale. La competizione prosegue con le squadre che si sfidano nelle varie fasi del torneo.

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