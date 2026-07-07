Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | Argentina clamorosamente sotto contro l’Egitto

Durante la partita dei Mondiali 2026, l'Argentina è finita sotto contro l’Egitto. La gara si è svolta nella fase a gironi e si è conclusa con un risultato sorprendente, con l’Egitto che ha ottenuto un vantaggio importante. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, seguendo gli sviluppi di tutti gli incontri, dagli ottavi fino alla finale. La competizione prosegue con le squadre che si sfidano nelle varie fasi del torneo.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su .? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! Risultati Mondiali 2026. QUARTI DI FINALE. 7 LUGLIO Argentina Egitto 0-1 LIVE (15? Ibrahim) OTTAVI DI FINALE. 7 LUGLIO Stati Uniti-Belgio 1-4 (9? De Ketelaere, 31? Tilman, 33? De Ketelaere, 57? Vanaken, 93? Lukaku) 6 LUGLIO Portogallo Spagna 0-1 (91? Merino) Messico Inghilterra 2-3 (36? Bellingham, 38? Bellingham, 42? Quinones, 60? Kane, 69? rig. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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