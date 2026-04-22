Biodiversità la Riserva naturale dei Ghirardi si amplia di 159 ettari

La Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi, situata tra i Comuni di Borgo Val di Taro e Albareto nell’Appennino parmense, ha visto un’estensione di 159 ettari. L’ampliamento riguarda il perimetro del sito protetto, che ora include una porzione più ampia di territorio. La riserva si trova nella regione dell’Appennino parmense e si trova nella zona tra i due Comuni sopra citati.

Si amplia il perimetro della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi, situata tra i Comuni di Borgo Val di Taro e Albareto, nell'Appennino parmense. Si tratta di una delle aree protette più consolidate della Regione, che ha trovato nel 2010 una prima forma di tutela dal punto di vista della.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Si apre la stagione di eventi alla Riserva naturale del Cornino, il via con un'escursioneDa un lato il trentennale di fondazione del sito protetto, dall’altro il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. Leggi anche: Aeroporto Fiumicino, per fare la quarta pista si costruisce sulla riserva naturale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Riserva Naturale Bosco Pantano di Policoro: Guida Completa 2026; È chiusa l'unica strada di accesso pubblico alla Riserva Naturale del Padule di Fucecchio; City Nature Challenge 2026 Sabato 25 e domenica 26 aprile; A scuola di natura con i carabinieri: i bambini scoprono la biodiversità nella riserva di Tocchi. Legambiente lancia la Riserva naturale della Biovalle del Nicà e chiama a raccolta i sindaci dell’areaIl circolo territoriale ha inviato una bozza di proposta di legge regionale ai primi cittadini dei dieci comuni interessati chiedendo un confronto. L’obiettivo è contrastare lo spopolamento e rafforza ... cosenzachannel.it Riserva naturale Sentina. L’importanza della biodiversità. Boom di volontari e cittadiniUna partecipazione numerosa ha caratterizzato l’edizione 2026 alla Sentina per la ricorrenza della Giornata Mondiale delle Zone Umide (World Wetlands Day), istituita nel ’97. La convenzione di Ramsar ... ilrestodelcarlino.it Domenica 26/4 al #Bioparco partecipa alla #CityNatureChallenge: gara amichevole in contemporanea in 450 città di tutto il mondo per raccogliere foto e osservazioni sulla biodiversità urbana. Visite guidate incluse nel biglietto 10:30/15:15 Info ow. x.com In Scozia i nuovi edifici dovranno avere mattoni-nido integrati per aiutare rondoni e altri uccelli urbani, sempre più in difficoltà nelle città moderne. Una scelta edilizia semplice che potrebbe cambiare il futuro della biodiversità urbana. https://kodmi.it/twmS6 - facebook.com facebook