Parchi e forestazione cresce di un terzo la Riserva naturale dei Ghirardi nell’Appennino parmense

L’Assemblea legislativa regionale ha approvato l’ampliamento della Riserva naturale regionale dei Ghirardi, situata nell’Appennino parmense. L’area passerà da 371 a circa 500 ettari, con un incremento di oltre un terzo rispetto alla superficie attuale. La decisione riguarda l’espansione dell’area protetta, che comprende zone di foresta e habitat naturale nell’Appennino. L’operazione mira a tutelare ulteriormente l’ambiente e le specie che vi abitano.

Cresce di oltre un terzo la Riserva naturale regionale dei Ghirardi, nell’Appennino parmense. Oggi il via libera all’ampliamento dall’Assemblea legislativa regionale: la Riserva passerà dagli attuali 371 ettari a circa 500 ettaricomplessivi.Nata nel 2010, fa parte delle nove Aree naturali.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Cresce di un terzo la Riserva naturale dei Ghirardi: 500 ettari per conservare la biodiversitàCresce di oltre un terzo la Riserva naturale regionale dei Ghirardi, nell’Appennino parmense. Biodiversità, la Riserva naturale dei Ghirardi si amplia di 159 ettariSi amplia il perimetro della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi, situata tra i Comuni di Borgo Val di Taro e Albareto, nell'Appennino parmense.