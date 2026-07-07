Rione Parco spazi per bambini del degrado | la denuncia

Nel rione Parco, alcuni spazi destinati ai bambini sono segnalati come degradati. Un rappresentante sindacale ha presentato una denuncia, evidenziando lo stato di abbandono di aree pubbliche e giochi, che sarebbero frequentate da residenti e assegnatari di alloggi popolari. La segnalazione riguarda la mancanza di manutenzione e la condizione di incuria di queste zone, che sarebbero utilizzate quotidianamente da famiglie e bambini.

Tempo di lettura: 3 minuti “Il sottoscritto Mario Sorice, in qualità di Vice-Segretario Provinciale del Sindacato FEDER.CASA di Avellino, a tutela e nell’interesse dei numerosi iscritti Residenti e assegnatari degli alloggi popolari di Via G.G. Rotondi, con la presente intende rassegnare le seguenti considerazioni a titolo di necessario chiarimento e formale sollecito. L’impegno costante di FEDER.CASA: Questo Sindacato segue con estrema attenzione e costante preoccupazione la vicenda in oggetto sin dal suo inizio, ovvero dal lontano agosto 2025, data in cui si è verificato il primo intervento di urgenza dei Vigili del Fuoco a causa del pericolo di crollo delle alberature ad alto fusto gravanti sull’area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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