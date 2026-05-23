Il partito di estrema destra ha segnalato il degrado del parco giochi di Castelnuovo, evidenziando la pavimentazione danneggiata sotto le strutture ludiche. La denuncia riguarda rischi per i bambini che frequentano l’area, con alcune superfici rotte e potenzialmente pericolose. Non sono state fornite indicazioni su eventuali interventi in programma o su chi abbia effettuato la segnalazione ufficiale. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

? Domande chiave Quali pericoli nasconde la pavimentazione danneggiata sotto le strutture ludiche? Chi ha segnalato ufficialmente il degrado del parco di Castelnuovo? Perché le zone collinari di Rosignano subiscono meno manutenzione? Quando inizieranno i lavori di riparazione prima dell'estate??? In Breve Scarascia, Fraioli e Niccolini segnalano il degrado il 23 maggio 2026. Pavimentazione anti-trauma lacerata e sollevata espone i bambini a cadute. Residenti lamentano trascuratezza nelle zo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelnuovo, parco giochi in degrado: FdI denuncia rischi per i bimbi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

"Restyling mai completato a Scafati, il parco giochi è già nel degrado": la denuncia di Grimaldi e Velardo del PdUn’inaugurazione annunciata a gennaio, foto di giostrine e pavimentazione antitrauma postate sui social dal sindaco Pasquale Aliberti, ma oggi il...

Via Vallicaldi: Futuro Nazionale denuncia degrado e rischi sanitariIl comitato costituente Agrigento-189 di Futuro Nazionale ha segnalato una grave situazione di degrado ambientale in via Vallicaldi, chiedendo un...

Castelnuovo, FdI denuncia il degrado dell’area giochi: Rischi per i bambiniCartelnuovo della Misericordia (Rosignano Marittimo, Livorno) 23 maggio 2026 Castelnuovo, FdI denuncia il degrado dell’area giochi: Rischi per i bambini ... livornopress.it

VIDEO-FOTO/ CASTELNUOVO VOMANO SI PREPARA AD ACCOGLIERE LA PRIMA EDIZIONE DEL WILD PARK FESTNei giorni 29, 30 e 31 maggio il Parco del Bocciodromo di Castelnuovo Vomano si trasformerà in un grande spazio di incontro, musica e natura con la prima edizione del Wild Park Fest. L’evento nasce da ... certastampa.it