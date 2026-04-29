La denuncia del Pd di Porta Nuova | Degrado nel parco davanti ai teatri D' Annunzio e Flaiano

Un parco situato davanti ai teatri Flaiano e D'Annunzio presenta segni di degrado e rischi per chi lo frequenta. La denuncia è arrivata dal Partito Democratico, che ha segnalato lo stato di abbandono e le condizioni di incuria dell’area. La situazione riguarda aree verdi e spazi pubblici destinati all’uso dei cittadini, con evidenti problemi di manutenzione e sicurezza.

Degrado e potenziali pericoli per i cittadini nel parco realizzato davanti ai teatri Flaiano e D'Annunzio. A denunciare la situazione il circolo del Pd di Porta Nuova:“La quasi totalità dei pini marini piantumati nel Parco sono pericolosamente inclinati tali da rappresentare uno spettacolo.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate "Restyling mai completato a Scafati, il parco giochi è già nel degrado": la denuncia di Grimaldi e Velardo del PdUn’inaugurazione annunciata a gennaio, foto di giostrine e pavimentazione antitrauma postate sui social dal sindaco Pasquale Aliberti, ma oggi il... Parco di Corso Lazio nel degrado, la denuncia del PSI: “Nato e già abbandonato”Il parco realizzato nell’area di Corso Lazio, a Frosinone, finisce al centro delle critiche per le condizioni di abbandono in cui versa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Stop idrico e comunicazione, il circolo Pd Porta Nuova: Tante anomalie, la comunicazione doveva essere univoca; San Vittore del Lazio: il Circolo PD denuncia un capriccio da 5 milioni per il nuovo Comune; Il sorriso di Stefano Cucchi torna a Torpignattara: spunta un nuovo murale; Crociere, numeri in aumento: ecco la prima nave del 2026. Attese 35mila persone in città. La denuncia del Pd di Porta Nuova: Degrado nel parco davanti ai teatri D'Annunzio e FlaianoIl circolo evidenzia la presenza di pini molto inclinati che possono rappresentare un pericolo per la cittadinanza che frequenta l'area ... ilpescara.it Stop idrico e comunicazione, il circolo Pd Porta Nuova: Tante anomalie, la comunicazione doveva essere univoca [FOTO]Il direttivo parla di anomalie nella gestione dello switche e denuncia la presenza di fanghi e liquami in alcuni tratti del cantiere di corso Vittorio Emanuele II, ma è in particolare su come sono s ... ilpescara.it Telearena. . Vede un uomo uscire dalla chiesa di San Luca in Corso Porta Nuova con una statuetta sotto il braccio, lo segue e lo convince a restituirla. Protagonista il sindaco di san Mauro di Saline, Luciano Alberti, che definisce il suo un gesto di civismo. - facebook.com facebook