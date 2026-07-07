Rinnovo McTominay svelate le nuove cifre | il calciatore ha già deciso

Scott McTominay ha rifiutato due offerte dall’Arabia Saudita da 12 e 15 milioni di euro all’anno. Il calciatore preferisce rimanere in Europa e il suo attuale club sta negoziando un rinnovo di contratto fino al 2030. La proposta di rinnovo è ancora in fase di definizione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da parte del club o dell’entourage del calciatore. La decisione di McTominay di restare in Europa si è concretizzata dopo aver valutato le offerte ricevute.

Scott McTominay ha declinato due offerte dall’Arabia Saudita da 12 e 15 milioni annui. Lo riporta Nicolò Schira su Youtube. Lo scozzese vuole restare in Europa e il Napoli punta a blindarlo con un rinnovo fino al 2030. McTominay e l’Arabia: la scelta dell’Europa. Le ricchezze del calcio saudita non convincono McTominay. Secondo quanto rivela Schira, il centrocampista ha ricevuto proposte economicamente vantaggiose dall’Arabia, ma le ha rifiutate categoricamente. La priorità è il Napoli, non il denaro. Lo scozzese preferisce competere ai massimi livelli europei piuttosto che accettare un trasferimento che lo allontanerebbe dalla Champions League e dalle competizioni continentali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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