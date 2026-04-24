Lewandowski Juventus il polacco dice no al rinnovo con il Barcellona Il calciatore ha già deciso il suo futuro Gli aggiornamenti

Il calciatore polacco ha deciso di non rinnovare il contratto con il Barcellona e ha già scelto la sua prossima squadra. Secondo quanto riferiscono fonti vicine al giocatore, ha manifestato la volontà di firmare solo con una formazione che gli offra la certezza di un ruolo da titolare. La decisione è stata comunicata agli interlocutori ufficiali e le trattative sono in corso.

di Francesco Spagnolo Lewandowski Juventus, il polacco è pronto a firmare solamente con la squadra che gli garantirà il posto da titolare. Le ultime. Il calciomercato internazionale si prepara a vivere uno dei colpi di scena più clamorosi degli ultimi anni, con i radar della Serie A che si sono improvvisamente accesi sulla Catalogna. Al centro dei desideri dei grandi club italiani c’è un nome che non ha bisogno di presentazioni: Robert Lewandowski. L’ipotesi Juventus sta guadagnando terreno ora dopo ora, trasformandosi da semplice suggestione a un’opportunità di mercato concreta che potrebbe stravolgere gli equilibri del prossimo campionato. Il centravanti polacco, classe 1988, si trova in una fase cruciale della sua straordinaria carriera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lewandowski Juventus, il polacco dice no al rinnovo con il Barcellona. Il calciatore ha già deciso il suo futuro. Gli aggiornamenti Notizie correlate Calciomercato Juve, all-in su Lewandowski: incontro in programma con il suo agente! Il polacco ha questo desiderio per il futuroCalciomercato Juve, all-in su Lewandowski: incontro in programma con il suo agente! Il polacco ha questo desiderio per il futuro Calciomercato Juve,... Lewandowski Juventus, il centravanti polacco si offre al Milan per l’estate. Le ultime novità sul suo futurodi Angelo CiarlettaLewandowski Juventus, il centravanti polacco si offre al Milan per il prossimo mercato estivo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Juventus accelera per Lewandowski: i dettagli dell'offerta al polacco; Tuttosport - Juventus all'assalto di Lewandowski: pronta l'offerta per superare il Milan, i dettagli e la posizione dell'attaccante polacco; Lewandowski-Barça, scoppia il caso: indignazione in Polonia, Milan e Juventus all’assalto, i dubbi di Capello; Lewandowski incontra la Juve? Il punto e il possibile intreccio col Milan. L'entourage di Lewandowski a San Siro per Milan-Juve: incontrerà i bianconeriIl futuro di Robert Lewandowski è ancora tutto da decifrare. Nè il giocatore polacco, che compirà 38 anni ad agosto, nè il Barcellona, ormai solo col ... milannews.it Futuro Lewandowski: Juventus in pole, addio al Barcellona sempre più vicinoFuturo Lewandowski: Juventus in pole, addio al Barcellona sempre più vicino Il futuro di Robert Lewandowski torna al centro del mercato europeo. L’attaccante del ... tuttojuve.com La Juve vuole costruire un instant team per Spalletti: Alisson, Lewandowski e Bernardo Silva https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-mercato/juventus/2026/04/23-148154756/la_juve_vuole_costruire_un_instant_team_per_spalletti_alisson facebook #Milan- #Juventus, quanti intrecci sul mercato: da Lewandowski e Vlahovic a Kolo Muani, Goretzka e Cambiaso, tutti i casi x.com