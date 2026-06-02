McTominay-Napoli rinnovo fino al 2030 | le cifre

Il Napoli ha proposto un rinnovo del contratto fino al 2030 per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, diventato un elemento stabile della squadra, ha visto aumentare la sua presenza in campo. Le trattative sono in corso, ma ancora nessuna ufficialità sulle cifre. Il club intende consolidare l’accordo e blindare il giocatore a lungo termine.

Il Napoli vuole blindare Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è diventato uno dei punti fermi della squadra nelle ultime due stagioni. Anche con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il suo ruolo nel progetto azzurro dovrebbe restare centrale. Il rendimento parla chiaro. In due anni, McTominay ha collezionato 80 presenze complessive con la maglia del Napoli. Ha segnato 27 gol tra campionato e coppe. Tredici reti sono arrivate nella prima stagione. Quattordici nella seconda. Numeri importanti per un centrocampista, che confermano il suo peso negli equilibri della squadra. Il giocatore è attualmente impegnato con la Scozia in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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McTominay dice no allArabia, vuole il Napoli a vita

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