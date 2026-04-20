L' intervento impossibile all' ospedale di Novara | due tumori rimossi in un' unica operazione

Un intervento chirurgico complesso è stato eseguito recentemente presso l’ospedale Maggiore di Novara. Un paziente è stato sottoposto a un’operazione in cui sono stati rimossi contemporaneamente due tumori, uno all’esofago e l’altro al colon. L’operazione ha richiesto tecniche avanzate e ha coinvolto un team multidisciplinare specializzato. Si tratta di un intervento che, secondo le fonti, è considerato tra i più complessi eseguiti in questa struttura.

Intervento chirurgico innovativo all'ospedale Maggiore di Novara, dove un paziente è stato operato per la rimozione di due tumori all'esofago e al colon.L'operazione è stata condotta dall'equipe della struttura a direzione universitaria di Chirurgia generale, che ha affrontato un caso clinico di.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Rimossi 3 tumori, torna a casa dopo 10 giorni senza complicazioni. “Intervento d’eccellenza”Ancona, 4 aprile 2026 – Tre tumori, un intervento d’eccellenza per rimuoverli nella stessa seduta chirurgica, il ritorno a casa dopo 10 giorni. Tre tumori rimossi nella stessa seduta operatoria: l'eccezionale intervento multidisciplinare effettuato all'AoumTre diverse equipe chirurgiche – oltre a quella anestesiologica e rianimatoria - impegnate nell'operazione per trattare un tumore alla mammella, una...