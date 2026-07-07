RiForestAzione la strategia della Val Seriana per rispondere ai cambiamenti climatici | dal ruolo degli alberi alla formazione

In questi giorni di caldo intenso, si discute nuovamente sul ruolo degli alberi e dei boschi nel contrastare i cambiamenti climatici. Si evidenzia come le piante possano assorbire anidride carbonica, contribuendo alla riduzione delle emissioni, e come influenzino il microclima locale. Inoltre, si sottolinea la funzione della vegetazione nella protezione del suolo e nella conservazione delle risorse idriche. La strategia della Val Seriana si focalizza su questi aspetti per rispondere alle sfide ambientali.

In questi giorni di caldo intenso, il dibattito pubblico torna a concentrarsi sul ruolo degli alberi e dei boschi nella lotta ai cambiamenti climatici: dalla capacità di assorbire CO? alla regolazione del microclima, fino alla protezione del suolo e della risorsa idrica. In questo contesto si inserisce RiForestAzione, il progetto promosso da Comunità Montana Valle Seriana insieme a Parco delle Orobie Bergamasche, Università degli Studi di Milano – polo UNIMONT e Cooperativa Eliante, nato grazie al finanziamento di Fondazione Cariplo nell’ambito della Call for ideas Strategia clima. Dopo la presentazione ufficiale nel 2025 e l’avvio delle... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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