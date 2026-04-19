Il futuro del Sangiovese La scienza aiuta a resistere ai cambiamenti climatici

Il Sangiovese, vitigno tradizionale della Toscana, sta affrontando sfide legate ai cambiamenti climatici. La ricerca scientifica si concentra su metodi e tecniche per migliorare la resistenza delle piante alle nuove condizioni ambientali. Diversi studi sono in corso per trovare soluzioni che permettano di preservare le caratteristiche del vitigno e garantire la qualità delle produzioni future. La speranza è di adattare le pratiche agricole alle mutate esigenze climatiche.

Il futuro del Sangiovese, vitigno simbolo della Toscana, passa anche dalla ricerca e dall’ innovazione. Tra i tanti spunti raccolti nell’ultimo Vinitaly, c’è stata la presentazione del progetto che punta a sviluppare il primo Sangiovese coltivato con le Tea. Cosa sono? Le nuove tecniche genomiche in grado di rendere le piante più resistenti alla siccità e alle principali malattie. Un tema che riguarda da vicino anche il territorio senese. Il Sangiovese, infatti, è il vitigno che sta alla base di alcune delle denominazioni più prestigiose del mondo del vino, dal Brunello di Montalcino al Chianti fino al Vino Nobile di Montepulciano. In altre parole, è nel Dna di questi grandi vini e rappresenta una componente fondamentale dell’identità agricola ed economica della provincia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il futuro del Sangiovese. La scienza aiuta a resistere ai cambiamenti climatici Notizie correlate Leggi anche: Dall’Unibo il vino del futuro: "Tecnologie di precisione contro i cambiamenti climatici" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il futuro del Sangiovese. La scienza aiuta a resistere ai cambiamenti climatici; Il futuro del Sangiovese passa dalla ricerca, parte la sperimentazione contro siccità e malattie; Vinitaly, svolta contro siccità e malattie: in Toscana la prima pianta di sangiovese ottenuta con Tea; Vinitaly 2026: arriva il Sangiovese hi-tech resistente alle malattie. Vino, Coldiretti Siena: il futuro del Sangiovese passa dalla ricercaVino, coldiretti Siena: presentate al Vinitaly nuove tecniche genomiche per rendere il vitigno simbolo più resistente a siccità e malattie ... sienafree.it Il super Sangiovese che resiste a siccità e malattieTOSCANA: La Toscana al centro della sperimentazione per il futuro del vitigno più diffuso in Italia. Nuove tecniche accelerano i processi di adattamento ... toscanamedianews.it Amaranto Channel. . Fino a domani domenica 19 aprile in centro a San Giovanni Valdarno c'è il Sangiovese Festival: vino, cultura, intrattenimento e valorizzazione del territorio facebook Vino, Coldiretti Siena: il futuro del Sangiovese passa dalla ricerca x.com