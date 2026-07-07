Rifiuti traffico illecito tra Parma e Reggio Emilia | 20 indagati Scoperti e sequestrati sei siti di stoccaggio abusivo

Sono state individuate e sequestrate sei aree di stoccaggio abusive in un'indagine su un traffico illecito di rifiuti tra Parma e Reggio Emilia. Nell'operazione sono coinvolte 20 persone indagate, con oltre 650 tonnellate di rifiuti metallici movimentate illegalmente in un anno. I profitti derivanti dall’attività illecita sono stimati intorno ai 300.000 euro. L’indagine ha evidenziato la presenza di una rete organizzata che operava tra le due province.

Oltre 650 tonnellate di rifiuti metallici movimentate illegalmente in un solo anno, circa 300mila euro di profitti illeciti e una rete organizzata che, secondo gli investigatori, operava tra le province di Parma e Reggio Emilia. È il bilancio dell'operazione condotta dai Carabinieri per la Tutela Ambientale e Forestale di Venezia e Parma, con il supporto dei Comandi Provinciali dell’Arma territoriale competenti e del 13° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì, che oggi hanno eseguito sequestri preventivi disposti dal Gip del Tribunale di Bologna nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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