Sabaudia azienda e 11 automezzi sequestrati | 29 indagati per traffico illecito di rifiuti

A Sabaudia, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un'azienda e undici automezzi nell'ambito di un'operazione contro il traffico illecito di rifiuti. Sono 29 le persone iscritte nel registro degli indagati per reati ambientali. Le indagini sono coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e sono in corso da diversi mesi. La procura ha disposto il sequestro preventivo dell'azienda e dei mezzi coinvolti.

E’ di un sequestro preventivo di un’azienda, delle relative quote societarie e di 11 automezzi il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri Forestali a Sabaudia. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un’indagine che vede coinvolti 29 soggetti per traffico illecito di rifiuti e gestione illecita di rifiuti. Operazione coordinata dai Carabinieri Forestali Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella mattinata di oggi i militari del N.I.P.A.A.F. (Nucleo di Polizia Forestale, Ambientale e Agroalimentare) del Gruppo Carabinieri...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sabaudia, azienda e 11 automezzi sequestrati: 29 indagati per traffico illecito di rifiuti Notizie correlate Traffico illecito di rifiuti, sequestrata un'azienda a Sabaudia: 29 persone indagateRifiuti speciali, pericolosi e non, raccolti, trasportati e smaltiti in violazione delle normative ambientali e senza documentazione di legge. Traffico illecito di rifiuti, maxi indagine antimafia: diciassette indagati nel Centro-SudCampobasso - Operazione dei Carabinieri del Noe coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia: rifiuti provenienti da più regioni e gestiti... Panoramica sull’argomento Sabaudia, azienda e 11 automezzi sequestrati: 29 indagati per traffico illecito di rifiutiE’ di un sequestro preventivo di un’azienda, delle relative quote societarie e di 11 automezzi il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri Forestali a Sabaudia. Il provvedimento è stato ... virgilio.it Traffico rifiuti, azienda sequestrata con 11 mezzi a SabaudiaDisposti interventi cautelari su realtà imprenditoriale del territorio pontino; 29 indagati, nominato amministratore per gestione giudiziaria ... rainews.it