rifiuti illeciti 20 indagati tra parma e reggio per traffico di rottami

Venti persone sono state indagate tra Parma e Reggio Emilia per traffico illecito di rifiuti metallici. Le indagini hanno accertato lo smaltimento e il trasferimento non autorizzati di centinaia di tonnellate di rottami, con un profitto stimato di circa 300mila euro. L’attività investigativa ha portato al sequestro di materiali e al deferimento degli indagati. Le autorità continuano a monitorare il settore per contrastare pratiche illegali di gestione dei rifiuti metallici.

Bologna, 7 luglio 2026 - Un traffico illecito di rifiuti metallici che, secondo gli investigatori, avrebbe movimentato centinaia di tonnellate di rottami e fruttato circa 300mila euro di profitti. È il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri del Gruppo per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Venezia e del Gruppo carabinieri forestale di Parma, che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della Procura. L’indagine sviluppata tra il 2022 e il 2026 . L'operazione,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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