I guasti alla biopiattaforma sono stati causati anche dalla raccolta differenziata non corretta, in particolare quella proveniente da Sesto San Giovanni. Lo hanno accertato le analisi condotte dalla società responsabile dell’impianto, “ZeroC”. La presenza di rifiuti non conformi ha contribuito ai malfunzionamenti dell’impianto situato in via Manin.

I guasti all’impianto dei rifiuti? Sono dovuti anche alla raccolta differenziata sporca, soprattutto quella conferita da Sesto San Giovanni. È quanto emerge dalle analisi effettuate da “ ZeroC “, la società che gestisce la biopiattaforma di via Manin. "Alcune problematiche incidentali sono legate proprio al conferimento di materiale non conforme, ad esempio plastico e metallico. In corso abbiamo campagne di sensibilizzazione alla cittadinanza per fare un salto su questo aspetto", spiega l’amministratore Davide Chiuc. "La qualità della “forsu“, la frazione umida, in ingresso è sicuramente da migliorare". In 30 campagne di analisi merceologiche sui rifiuti, realizzate negli ultimi quattro anni, la media di materiale non compostabile si attesta intorno all’8 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Rifiuti non conformi". Ecco il motivo dei guasti alla “biopiattaforma”

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