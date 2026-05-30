Dai verbali delle assemblee alla segnalazione dei guasti così l’AI entra in condominio ma non sostituirà l’amministratore

Le assemblee condominiali vengono registrate tramite verbali digitali e le segnalazioni di guasti vengono gestite attraverso sistemi automatizzati. Sono disponibili applicazioni per il pagamento delle multe e per la gestione di servizi come internet, luce e gas. Tuttavia, per verificare il pagamento di una rata condominiale, gli utenti devono ancora consultare manualmente l’estratto conto. L’introduzione dell’intelligenza artificiale nel condominio non sostituisce l’amministratore, ma automatizza alcune pratiche di gestione.

Oggi abbiamo un’applicazione per le multe, una per la banca e addirittura una per wifi, luce e gas. «Nel condominio, invece, se vuoi capire se hai pagato una rata condominiale devi aprire il tuo estratto conto e fare il controllo manualmente. Spesso dagli amministratori non si riesce neppure ad avere informazioni basilari o a ricevere una risposta in tempi ragionevoli», racconta Alessia Cacaveri, co-founder di Dommio, una delle imprenditrici che stanno cercando di portare l’innovazione in un settore «rimasto praticamente identico per 30 o 40 anni». Mentre il condominio restava sempre uguale a se stesso, fuori tutto veniva digitalizzato. Eppure in Italia i condomìni rappresentano la stragrande maggioranza delle abitazioni: il 75% delle famiglie, circa 45 milioni di persone, vive in condominio. 🔗 Leggi su Open.online

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